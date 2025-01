POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Müllheim: Streit unter Geschwistern eskaliert - Eine Person lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 22.01.2025, gegen 09.35 Uhr, wurde aus einem Friseurgeschäft in der Luisenstraße die Trinkgeldkasse entwendet. Ein unbekannter Mann begab sich in das Geschäft, nahm die Trinkgeldkasse an sich und rannte in Richtung Körnerstraße davon. Die Trinkgeldkasse in Form eines goldenen Schweinchens stand zuvor auf dem Empfangstresen. Die Höhe ...

mehr