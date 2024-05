POL-HB: Nr.: 0240--Polizei fahndet mit Fotos nach renitentem Ladendieb

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Fehrfeld Zeit: 01.05.24, 7 Uhr Ein Unbekannter soll am Mittwochmorgen in einer Bar im Steintorviertel eine 31 Jahre alte transidente Frau beleidigt und mit einem Messer angegriffen haben. Die Bremerin blieb so gut wie unverletzt, der Angreifer flüchtete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen ...

