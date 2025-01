Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Fahrerflucht - Tankschlauch vergessen und abgerissen

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.01.2025, gegen 21.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Pkw-Fahrer eine Zapfsäule. Der Pkw-Fahrer fuhr an eine Zapfsäule einer Tankstelle in Schönenbuchen und steckte die Zapfpistole in den Einfüllstutzen des Pkw. Er begab sich zum Tankautomat. Weil die Bezahlung nicht funktionierte war ein Tanken nicht möglich. Der Mann ging zurück zu seinem Pkw und fuhr los ohne die Zapfpistole zurück in die Zapfsäule zu stecken. Dadurch riss der Schlauch ab. Der Pkw-Fahrer sei zurückgekommen und habe sich den Schaden angeschaut. Danach fuhr ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern davon. An der Zapfsäule entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Nun ermittelt der Polizeiposten Oberes Wiesental gegen den noch unbekannten Pkw-Fahrer wegen dem Verdacht einer Verkehrsunfallflucht.

