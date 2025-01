Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Trinkgeldkasse aus Friseurgeschäft entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.01.2025, gegen 09.35 Uhr, wurde aus einem Friseurgeschäft in der Luisenstraße die Trinkgeldkasse entwendet. Ein unbekannter Mann begab sich in das Geschäft, nahm die Trinkgeldkasse an sich und rannte in Richtung Körnerstraße davon. Die Trinkgeldkasse in Form eines goldenen Schweinchens stand zuvor auf dem Empfangstresen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier nicht bekannt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 18 Jahre alt, 1,70 Meter groß, normale Statur, trug eine schwarz/rote Jacke, dunkle Hose und dunkle Schuhe.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell