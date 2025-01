Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug entwendet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Unbekannte machten sich in Heiligenstadt an einem Firmenfahrzeug zu schaffen, welches im Bereich der Straße Am hohen Rott abgestellt war. Der oder die Täter entwendeten Werkzeuge aus dem Fahrzeug. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag, 16.25 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr. Wer hat etwas beobachtet? Wer hat bemerkt, wie sich jemand im Bereich des Tatortes an einem Fahrzeug zu schaffen machte? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0004411

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell