LPI-NDH: Kind bei Unfall verletzt

Nordhausen (ots) - Am Montagabend wurde der Einbruch in eine Kirche in der Altendorfer Kirchgasse bei der Polizei angezeigt. Im Tatzeitraum zwischen Montag, 30. Dezember, und Montag, 6. Januar, hatten sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in den Innenraum der Kirche verschafft. Der oder die Täter erbeuteten technische Geräte im Wert von mehreren tausend Euro. Außerdem entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt ...

