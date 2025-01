LPI-NDH: Fahrzeug in Brand geraten

Niederorschel (ots) - Am Montag, kurz nach 17 Uhr, befuhr ein Radfahrer die Hauptstraße in Niederorschel. Als er abbiegen wollte, kam es in einem Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem Pkw. Der 74 Jahre alte Radfahrer kam schwer verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 ...

