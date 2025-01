LPI-NDH: Autofahrerinnen bei Unfall leicht verletzt

Ellrich (ots) - Der 41-jährige Fahrer eines Lkw befuhr am Montag, gegen 9.45 Uhr, die Gipsstraße. Als er in die Goeckingstraße einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Auto einer 64-Jährigen, welche auf der Goeckingstraße unterwegs war. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Infolge der Kollision wurde auch ein Verkehrszeichen in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ermittelt zum ...

mehr