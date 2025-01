Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht: Einbrecher in Kirche

Nordhausen (ots)

Am Montagabend wurde der Einbruch in eine Kirche in der Altendorfer Kirchgasse bei der Polizei angezeigt. Im Tatzeitraum zwischen Montag, 30. Dezember, und Montag, 6. Januar, hatten sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in den Innenraum der Kirche verschafft. Der oder die Täter erbeuteten technische Geräte im Wert von mehreren tausend Euro. Außerdem entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0004250

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell