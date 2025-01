Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfälle führen zu mehrstündiger Vollsperrung der Bundesstraße 85

Kyffhäuserland (ots)

Am Dienstag kam es zu einer mehrstündigen Sperrung der B85. Gegen 9 Uhr befuhr ein Lkw die Bundesstraße aus Richtung Abzweig Kyffhäuserdenkmal in Fahrtrichtung Kelbra, als er auf glatter Fahrbahn in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben geriet. Kurze Zeit später musste ein Lkw, der in der Gegenrichtung unterwegs war, aufgrund des Unfallgeschehens verkehrsbedingt halten. Auf der vereisten Straße rutscht der Lkw in eine Schutzplanke. Ein Pkw, der aus Richtung des Abzweiges Kyffhäuserdenkmal gefahren kam, rutschte auf der glatten Fahrbahn schließlich in den Lkw, der zuvor mit der Schutzplanke kollidiert war. Zum Unfallgeschehen kam ein Fahrzeug der Feuerwehr hinzu. Dieses hielt an und kollidierte auf der vereisten Fahrbahn mit der Schutzplanke und in weiterer Folge mit einem der zuvor verunfallten Lkw. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf einen Wert im fünfstelligen Bereich. Ab 12.45 Uhr war die Fahrbahn wieder frei befahrbar.

