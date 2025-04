Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zum Wohnmobil umgebauter Sprinter in Baunatal gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Dienstag in der Theodor-Heuss-Allee in Baunatal einen zum Wohnmobil umgebauten Mercedes Sprinter gestohlen. Den Diebstahl des weißen Fahrzeugs, das äußerlich einem klassischen Sprinter gleicht, aber im Inneren zum Camper umgebaut ist, hatte der Besitzer am heutigen Morgen gegen 5 Uhr bemerkt und die Polizei alarmiert. Zuletzt gesehen worden war der auf einem Parkplatz nahe der Goethestraße abgestellte Kastenwagen im Wert von rund 30.000 Euro am gestrigen Montagabend gegen 20 Uhr. Die am Morgen sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem 7 Jahre alten Sprinter mit Kasseler Kennzeichen verlief bislang ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Großenritte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Fahrzeugdiebe geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

