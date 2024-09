Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebe stehlen EC-Karte

Ludwigshafen (ots)

Eine 82-Jährige wurde am Samstagmittag (21.09.2024, 11:45 Uhr) beim Geldabheben in einer Bank in der Pranckhstraße von einem Mann abgelenkt. In dieser Zeit stahl vermutlich ein zweiter Unbekannter die EC-Karte der Seniorin aus dem Kontoauszugsgerät. Sie vermutete zunächst, dass ihre Karte vom Gerät eingezogen wurde und bemerkte den Diebstahl erst am Montag, als sie sich bei ihrer Bank erkundigte. Zwischenzeitlich hoben Unbekannte 2.000 Euro vom Konto der Frau ab.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell