Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorfahrt missachtet - zwei Leichtverletzte

Ludwigshafen (ots)

Ein 38-Jähriger missachtete am Montagnachmittag (23.09.2024, gegen 17:20 Uhr) mit seinem Auto die Vorfahrt eines 59-jährigen Autofahrers und kollidierte mit diesem im Bereich der Oggersheimer Straße. Durch die Kollision wurde der 59-Jährige sowie die 12-jährige Beifahrerin des 38-Jährigen leicht verletzt. Die 12-Jährige musste anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

