POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (24.09.2024, 01:30 Uhr) gerieten mehrere Personen in eine körperliche Auseinandersetzung in einer Bar in der Sternstraße. Beim Eintreffen der Polizei stellte diese zwei leichtverletzte 37-jährige Männer fest. Eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter liegt nicht vor. Die Polizei ermittelt nun den Auslöser der Auseinandersetzung und sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die ...

