Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung in Bar - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (24.09.2024, 01:30 Uhr) gerieten mehrere Personen in eine körperliche Auseinandersetzung in einer Bar in der Sternstraße. Beim Eintreffen der Polizei stellte diese zwei leichtverletzte 37-jährige Männer fest. Eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter liegt nicht vor. Die Polizei ermittelt nun den Auslöser der Auseinandersetzung und sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

