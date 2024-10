Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Reisender nach verbalem Streit attackiert

Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Täter attackierte am gestrigen Sonntagnachmittag (06.10.2024) einen 23 Jahre alten Reisenden in einem Regionalzug am Stuttgarter Hauptbahnhof. Zunächst soll es in einem kurz vor der Abfahrt in Richtung Aalen befindlichen Regionalzug gegen 17:10 Uhr zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem Reisenden und dem Unbekannten gekommen sein. Grund hierfür war offenbar das enge Vorbeidrängen des Unbekannten an dem 23-Jährigen. Schließlich soll der Täter den Reisenden mehrfach verbal beleidigt und auch körperlich durch Tritte attackiert haben. Der Geschädigte verließ daraufhin bisherigen Informationen zu Folge den Zug und informierte die Bundespolizei über den Vorfall, während der Unbekannte mit der Regionalbahn in Richtung Aalen fuhr. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den Unbekannten eingeleitet und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

