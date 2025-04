Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer im APH in Kiel Südfriedhof

Kiel (ots)

Um 09:00 Uhr lief die automatische Brandmeldeanlage eines Alten und Pflegeheim in der Kirchhofallee bei der integrierten Regionalleitstelle Mitte auf. Sofort wurden Kräfte der Haupt- und Ostwache der Berufsfeuerwehr sowie des Rettungsdienstes zu dem Objekt alarmiert. Vor Ort stellte sich ein Brandereignis in einem Badezimmer im 2 OG dar. Aufgrund der Rückmeldung wurde das Alarmstichwort erhöht und weitere Einsatzkräfte der BF und FF zu der Adresse alarmiert. Sofort ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem Kleinlöschgerät vor und konnte den Entstehungsbrand in dem Zimmer zügig löschen. Belüftungsmaßnahmen wurden eingeleitet um die Rauchentwicklung aus dem Bereich zu entfernen. Schnell konnten die Kräfte vor Ort reduziert werden, sodass auch auf Anfahrt befindliche Kräfte wieder einrücken konnten. Die Bewohner konnten in ihren Zimmern verbleiben. 2 Mitarbeiterinnen wurden mit der Verdacht der Rauchgasinhalation in Kieler Krankenhäuser transportiert, weitere Personen wurden nicht verletzt.

Durch die frühzeitige Alarmierung der automatischen Brandmeldeanlage und das schnelle Eingreifen der Kräfte vor Ort, konnte auch bei diesem Einsatz schlimmeres verhindert werden. Nach etwa 1 Std waren alle Kräfte aus dem Einsatz entlassen und der Einsatz konnte beendet werden.

Im Einsatz waren etwa 75 Einsatzkräfte der Haupt-, Ost und Nordwache der BF, die Freiwilligen Feuerwehren Gaarden, Russee, Meimersdorf, Dietrichsdorf sowie der Rettungsdienst .

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell