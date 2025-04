FW-Kiel: Abschlussmeldung: Zimmerbrand im Mehrfamilienhaus - Mehrere Anrufe

Kiel (ots) - Um 20:51 Uhr gingen in der Leitstelle Mitte mehrere Meldungen über ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Jungmannstraße ein. Der alarmierte Löschzug bestätigte ein Zimmerbrand. Derzeit sind die Kräfte der Hauptfeuerwache, der Nordfeuerwache und der Freiwilligen Feuerwehr Suchsdorf im Einsatz. Ein Trupp unter PA und mit C-Rohr ist zur Brandbekämpfung vor. Rückfragen bitte an: Medien-Rückfragen ...

mehr