POL-KS: Nach Unfall zwischen unbekanntem Mädchen auf Tretroller und Fahrradfahrer: Zeugen in Baunatal gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Am Sonntagabend kam es in der Besser Straße in Baunatal, Ecke Mittelstraße, zu einem Zusammenstoß zwischen einem unbekannten Mädchen auf einem Tretroller und einem Fahrradfahrer. Das Kind war dabei allem Anschein nach auch an den Händen verletzt worden, nach einem kurzen Gespräch aber weitergefahren. Die Kasseler Polizei bittet zur Klärung des Falls und der genauen Verletzungen um Hinweise auf das Mädchen.

Wie der an dem Unfall beteiligte Pedelec-Fahrer, ein 62-jähriger Mann aus Edermünde, später bei der Polizei schilderte, hatte sich der Unfall gegen 18:30 Uhr ereignet. Er war zu dieser Zeit auf der Besser Straße in Richtung Besse unterwegs, als das Mädchen auf dem Tretroller plötzlich in Höhe des Getränkemarkt-Parkplatzes vom Gehweg auf die Straße gefahren sein soll. Das Kind und der Radfahrer stießen zusammen, wodurch beide zu Boden stürzten. Unmittelbar nach der Kollision kam ein ca. zehn Jahre altes Mädchen auf dem Fahrrad hinzu, bei dem es sich offenbar um die Cousine der gestürzten Tretroller-Fahrerin handelte. Nach einem kurzen Gespräch zwischen ihnen und einen unbekannten Autofahrer, der hilfsbereit angehalten hatte, setzten alle ihre Fahrt fort, ohne die Personalien auszutauschen. Das sechs bis acht Jahre alte Mädchen soll mindestens sichtbare Schürfwunden an den Händen erlitten haben, während der Fahrradfahrer leicht an der Schulter und am Bein verletzt wurde.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Aufklärung des Falls führten konnten, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

