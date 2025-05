Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei Wohnungsdurchsuchung von festgenommenem Dealer: Mit Haftbefehl gesuchter Freund kommt zu Besuch und wird ebenfalls festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zu gleich zwei Festnahmen und dem Fund von über 11.000 Euro mutmaßlichem Drogengeld, Betäubungsmitteln, verschreibungspflichtigen Medikamenten und Diebesgut führte am Samstag eine Personenkontrolle von Beamten der OE City und des Polizeireviers Mitte in der Kasseler Nordstadt. Zuvor hatten Zivilpolizisten gegen 12:30 Uhr das verdächtige Treiben eines mutmaßlichen Drogendealers in der Schillerstraße auf einer Streifenfahrt beobachtet. Daraufhin wurde der 27-Jährige, der mit drei weiteren Männern in einem Hinterhof verschwunden war, durch hinzugerufene uniformierte Beamte kontrolliert. Wie sich herausstellte, hatten die Polizisten den richtigen Riecher gehabt, denn bei dem 27 Jahre alten Mann aus Kassel fanden sie über 1.300 Euro mutmaßliches Drogengeld in szenetypischer Stückelung, ein Pfefferspray, zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente sowie kleine Mengen Cannabis, Kokain und Heroin. Auch bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden die Polizisten und ein Diensthund fündig. Dort wurden über 10.000 Euro Bargeld, das mutmaßlich aus dem Verkauf von Betäubungs- und Arzneimitteln stammt, sichergestellt. Zudem beschlagnahmten die Beamten einen E-Scooter und ein Fahrrad, da beide Fahrzeuge bei Keller-Einbrüchen in Kassel gestohlen worden waren. Doch damit noch nicht genug, denn während der Wohnungsdurchsuchung stand plötzlich ein Freund des 27-Jährigen vor der Tür, der ihn besuchen wollte. Da eine Überprüfung des wohnsitzlosen 26-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit ergab, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag, klickten auch für ihn die Handschellen. Der Haftbefehl gegen ihn lag vor, da er eine vom Gericht verhängte Geldstrafe wegen Handels mit Betäubungsmitteln nicht vollständig gezahlt hatte. Nachdem er den erforderlichen Restbetrag von 570 Euro geleistet hatte, entließen die Polizisten den 26-Jährigen wieder. Sein 27-jähriger Freund muss sich indes wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln und Arzneimitteln verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

