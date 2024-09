Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Küchenbrand eines Einfamilienhauses

Rettersen (ots)

Am Donnerstag, den 05.09.2024, wurde gegen 10:50 Uhr der Integrierten Rettungsleitstelle in Montabaur ein Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der Hahner Straße in Rettersen gemeldet. Die 79-jährige Bewohnerin konnte sich selbstständig ins Freie retten. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Altenkirchen, Weyerbusch und Mehren brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt. Es entstand ein mittlerer fünfstelliger Gebäudeschaden. Neben den Freiwilligen Feuerwehren befanden sich Kräfte des DRK und der Polizei Altenkirchen vor Ort. Für den Zeitraum des Einsatzes musste die Hahner Straße in Rettersen vollgesperrt werden.

