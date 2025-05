Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rüttelplatte und Werkzeuge von zwei Baustellen in Niederzwehren und Wehlheiden gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren und Kassel-Wehlheiden

Am gestrigen Montagmorgen wurden Beamte des Polizeireviers Süd-West zu zwei Diebstählen von Baustellen in Niederzwehren und Wehlheiden gerufen. In beiden Fällen hatten es die unbekannten Täter auf Werkzeuge abgesehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die an den Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können.

In Niederzwehren schlugen die Täter auf einer Baustelle in der Stuttgarter Straße zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang es den Dieben, zunächst auf unbekannte Weise einen Bagger zu bewegen, der vor einem Baustellencontainer stand und die Tür des Containers versperrte. Diese Tür brachen sie anschließend gewaltsam auf und entwendeten einen Rüttelstampfer der Marke "Wacker Neuson". An einem weiteren Baucontainer brachen die Unbekannten ein Vorhängeschloss auf, entwendeten anschließend jedoch nichts. Aufgrund des Gewichts des Rüttelstampfers ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug nutzten. Wann genau sich die Tat zwischen dem 30. April und dem 5. Mai ereignete, ist nicht bekannt.

Im selben Zeitraum kam es auch zu einem Einbruch auf einer Großbaustelle in der Bosestraße, nahe dem Park Schönfeld, im Stadtteil Wehlheiden. Indem sie ein Fenster aufbrachen, gelangten die Täter in das im Rohbau befindliche Gebäude, in welchem sie dann mehrere, teils hochwertige Werkzeuge in ihren Besitz brachten. Außerdem beschädigten die Einbrecher auch noch mehrere Kabel auf verschiedenen Stockwerken und verursachten dabei zusätzlichen Sachschaden. Ob die Kabel ebenfalls entwendet werden sollten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die während des Tatzeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustellen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell