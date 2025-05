POL-KS: Stadt Kassel: Der vermisste Mladen I. ist wieder da

Kassel (ots) - Bad Emstal-Sand (Landkreis Kassel) Unbekannte Einbrecher sind am gestrigen Sonntagabend gewaltsam in einen Supermarkt in Bad Emstal-Sand eingedrungen und haben eine noch nicht bezifferte Anzahl Zigaretten entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat. Die Täter fuhren nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 22:10 Uhr mit einem Audi Kombi aus ...

mehr