API-TH: Sattelzug kollidiert mit Pannen Pkw auf Standstreifen auf der Autobahn 9 bei Eisenberg!

Eisenberg (ots)

Ein großen Schutzengel hatte am heutigen Freitagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, ein 22-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Pkw Ford auf Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin, welcher aufgrund einer Fahrzeugpanne zwischen den Anschlussstellen Bad Klosterlausnitz und Eisenberg auf dem Standstreifen abgesichert zum Stehen kam. Ein 42-jähriger polnischer Fahrzeugführer eines Sattelzuges kam aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte ungebremst mit dem dortigen Pannenfahrzeug. Der Pkw Ford wurde in die angrenzende rechte Schutzplanke gedrückt und schleuderte von dort zurück auf die Fahrbahn. Eine nachfolgende deutsche 44-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Skoda führte eine Gefahrenbremsung durch, um eine Kollision mit dem Pkw Ford zu verhindern. Ein nachfolgender 48-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Pkw VW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des Pkw Skoda. Der unfallverursachende Sattelzug geriet nach der Kollision mit dem Pkw Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und druchbrach die angrenzende Leitplanke. Nach dem Durchfahren des Straßengrabens kam der Sattelzug schlussendlich zum Stehen. Alle drei Pkw kamen auf der mittleren und rechten Fahrspur zum Stehen. Der Fahrzeugführer des Pkw Ford wurde bei Verkehrsunfall schwer und der Fahrzeugführer des Pkw VW leicht verletzt. Beide Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Richtungsfahrbahn Berlin musste für die umfangreichen Rettungs- und Bergungsmaßnmahmen für ca. 2h voll gesperrt werden. Aktuell sind nur der mittlere und linke Fahrstreifen frei. Es kam zu unfangreichen Rückstauerscheinungen bis zum Hermsdorfer Kreuz im freitäglichen Berufsverkehr und es bildete sich ein bis zu 10 km langer Rückstau. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 135.000,- Euro.

