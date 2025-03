Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1000 Euro Sicherheitsleistung aufgrund zahlreicher Verstöße

A71 Höhe Dreieck Suhl (ots)

Am vergangenen Donnerstag, den 20.03.2025, kontrollierten Beamte der Kontrollgruppe für gewerblichen Personen- und Güterverkehr der Autobahnpolizeistation Süd einen Sattelzug auf der A71 am Suhler Dreieck. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Kraftfahrer weder einen deutschen Aufenthaltstitel, noch eine Arbeitserlaubnis in Deutschland oder einem anderen EU-Land vorweisen konnte. Zudem war der Versicherungsschutz der Zugmaschine abgelaufen und die Inbetriebnahme des Fahrzeuges durch die zuständige Zulassungsstelle untersagt. Dieses Verbot setzten die Beamten mittels Radkralle vor Ort um. Doch damit nicht genug: es wurden außerdem gravierende Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht im hohen Bußgeldbereich festgestellt.

Den Unternehmer erwarten nun mehrere Verfahren wegen des Verdachtes der illegalen Beschäftigung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Aufgrund der zahlreichen Verstöße wurde gegen den Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro erhoben.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell