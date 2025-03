Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Planenschlitzer auf Thüringer Autobahnen unterwegs

Thüringer Autobahnen

Am 18.03.25 meldete der Fahrer eines niederländischen Sattelzuges, dass sein Fahrzeug durch unbekannte Täter angegriffen und Ware von der Ladefläche entwendet wurde. Er parkte sein Gespann bereits am 17.03.25, gegen 16:45 Uhr auf dem Parkplatz Willrodaer Forst an der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt. Am Morgen des 18.03.25 bemerkte der Fahrer im Rahmen der Abfahrtskontrolle, dass die Plombe und anschließend die Ladetür an seinem Auflieger geöffnet sowie 11 Kartons mit Kaugummis entwendet wurden. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 4400 Euro.

Auch gestern kam es zu einem Angriff auf einen Sattelzug auf der A9, am Parkplatz Kuhberg in Fahrtrichtung Berlin. Hier wurden Sichtschlitze in die Plane gesetzt. Dies ist typisch, um zunächst mögliches Beutegut auf der Ladefläche zu inspizieren. Anschließend wurden acht Kartons mit Bekleidung von der Ladefläche entwendet. Der Warenwert wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Für diesen Vorfall kann der Tatzeitraum auf den 18.03.25 17:30 Uhr bis 19.03.25 07:00 Uhr eingegrenzt werden.

Zum dritten Mal in Folge wurden heute Nacht erneut fünf Sattelzüge auf dem Rasthof Eisenach an der A4 in Fahrtrichtung Dresden angegriffen. Bei vier dieser Fahrzeuge wurde durch den oder die unbekannten Täter Schlitze in die Plane der Auflieger geschlitzt. Aus einem Lkw wurden Kartons mit Schuhen aufgerissen. Jedoch wurde aus keinem der betroffenen Fahrzeuge etwas entwendet.

Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Weiterhin ist nicht klar, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt und ob die drei Taten in Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen sind sehr umfangreich und dauern an.

Hinweise zur Tat, zum Tathergang oder Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Planenschlitzern nimmt die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen entgegen.

