Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Geisterfahrer auf A 4 bei Eisenach gestoppt!

Eisenach (ots)

Am gestrigen Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, gingen per Notruf zahlreiche Mitteilungen über einen Geisterfahrer auf der Autobahn 4 auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt a.M., in Höhe der Anschlussstelle Eisenach/West, ein. Ein Pkw sollte hier verbotswirdrig entgegensetzt in Richtung Dresden fahren. Unter Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen konnte der 81-jährige Fahrer eines Pkw Opel kurz vor der Anschlussstelle Sättelstädt nach rund 20 km Geisterfahrt unmittelbar vor einem Funkstreifenwagen gestoppt werden. Ein Strafverfahren wurde gegen den Fahrzeugführer eingeleitet und der Führerschein noch vor Ort sichergestellt. Fahrzeugführer, welche ebenfalls durch den Geisterfahrer konkret gefährdet worden, werden gebeten, sich telefonisch bei der Autobahnpolizeistation West in Waltershausen, Tel. 0361-574393425, unter Nennung des Aktenzeichens VST/0067413/2025 zu melden.

Dem besonnenen Verhalten der Verkehrsteilnehmer ist es mit zu verdanken, dass es zu keinem schwerem Verkehrsunfall durch den Geisterfahrer gekommen ist.

