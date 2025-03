Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Glück im Unglück - Verkehrsunfall auf dem Parkplatz

A9 Höhe Lederhose (ots)

Glück im Unglück hatte heute Vormittag der 40-jährige Fahrer eines VWs. Dieser beabsichtige den Parkplatz Rodaborn auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin zu befahren. Nach eigenen Angaben schlief er am Steuer ein und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zunächst kam er in der Einfahrt nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dort den Bordstein. Ein Reifen platze. Sein Fahrzeug fuhr gerade auf einen parkenden Sattelzug zu. Hier kollidierte der 40-Jährige mit der linken Fahrzeugseite des Aufliegers. Das Fahrzeug drehte sich, sodass das Heck seines Wagens gegen einen zweiten Lkw prallte. Wie durch ein Wunder blieb er dabei unverletzt.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die dabei entstandene Sachschadenshöhe wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Bergungsmaßnahmen wurde der Parkplatz kurzzeitig gesperrt.

