POL-EN: Wetter: Zeuginnen und Zeugen gesucht - Frontalzusammenstoß zwischen Fahrradfahrern, ein leicht verletztes Kind

Gevelsberg (ots) - Unbekannte Täter brachen am 29.10.2024, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:40 Uhr, eine Wohnungstür im Mehrfamilienhaus in der Nordstraße auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen und entwendeten u.a. Schmuck. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die ...

mehr