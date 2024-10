Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach möglichem Verkehrsunfall

Schwelm (ots)

Am 29.10.2024, gegen 12:35 Uhr, kam es auf der Hattinger Straße in Höhe der Hausnummer 1a zu einer Kollision zwischen einem Pkw Mercedes in schwarz und einem Fußgänger. Derzeit ist Bestandteil der Ermittlungen, ob bei diesem Zusammenstoß der Fußgänger überhaupt verletzt wurde. Zum Unfallhergang ist bekannt, dass ein 63-jähriger Schwelmer aus einer Einfahrt in die Hattinger Straße abbiegen wollte. Dabei übersah der Schwelmer einen Jogger, der auf dem Gehweg in Richtung Berliner Straße unterwegs war. Es kam zur Berührung zwischen dem Pkw und dem Jogger. Dieser lief aber weiter. Der Schwelmer bog dann auf die Hattinger Straße ab. Er wendete jedoch seinen Pkw, um mit dem Jogger nochmal persönlich zu sprechen. Dieser war zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr vor Ort. Am Pkw ist kein Schaden entstanden.

Da nicht abschließend geklärt werden konnte, ob der augenscheinlich männliche Jogger verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen/Zeuginnen bzw. dem Jogger.

Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- jung, ca. 20-25 Jahre alt, - dunkle Kleidung / Sportbekleidung - dunkle Haare - dunkle Wollmütze

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie Hinweise zum Vorfall haben, dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 02333-9166-8303 oder auf der Polizeiwache Ennepetal unter der Telefonnummer 02333-9166-2100.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell