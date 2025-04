Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Ursache für Feuer ungeklärt

Borken (ots)

Tatort: Borken-Weseke, Lehmweg;

Tatzeit: 25.04.2025, 21.20 Uhr;

Zum Brand in einer Scheune ist es am Freitagabend in Borken-Weseke gekommen. Zeugen entdeckten gegen 21.20 Uhr das Feuer in dem Gebäude, das auf einer landwirtschaftlichen Fläche am Lehmweg steht. Kräfte der Feuerwehr Weseke löschten die Flammen; es entstand Sachschaden. Die Ursache für das Geschehen ist noch nicht abschließend geklärt, Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell