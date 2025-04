Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit geparktem Auto kollidiert

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Europaplatz;

Unfallzeit: 24.04.2025, zwischen 14.10 Uhr und 19.30 Uhr;

Rosa Fremdlack blieb zurück an einem angefahrenen Auto in Bocholt: Ein Unbekannter hatte den schwarzen Volkswagen am Donnerstag im Bereich Berliner Platz beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zu dem Unfall muss es zwischen 14.10 Uhr und 19.30 Uhr gekommen sein. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell