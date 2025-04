POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Webereiweg; Tatzeit: 24.04.2025, zwischen 06.00 Uhr und 08.35 Uhr; Eine Handtasche samt Geldbörse haben Unbekannte am Donnerstagmorgen in Ahaus aus einem geparkten Auto gestohlen. Zu der Tat kam es zwischen 06.00 Uhr und 08.35 Uhr am Webereiweg, wo der Wagen gestanden hatte. Wie die Täter ins Innere des Fahrzeugs gelangten, ist ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für ...

mehr