Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Todesfälle in Bocholt: Keinerlei Hinweis auf Fremdverschulden oder Zusammenhang

Bocholt (ots)

In Bocholt sind am Samstagmorgen unabhängig voneinander zwei Personen verstorben aufgefunden worden. In der Öffentlichkeit ist es daraufhin zu Spekulationen im Zusammenhang mit diesen beiden Todesfällen gekommen. Zur Klarstellung teilt die Kreispolizeibehörde Borken mit: Im ersten Fall hat ein Spaziergänger am Samstagmorgen im Bereich des Bocholter Stadtwalds einen Mann tot aufgefunden. Dieser lag zum Zeitpunkt des Auffindens leblos in einem Teich. Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen ergaben keinerlei Hinweis darauf, dass ein Fremdverschulden als Ursache für den Tod des Mannes infrage kommt.

Gleiches gilt im Fall der zweiten verstorbenen Person. Ein Familienangehöriger hatte am Morgen den Mann in seinen Räumlichkeiten leblos vorgefunden. Die verständigte Notärztin hatte aufgrund der zunächst unklaren Todesursache routinemäßig die Polizei hinzugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es auch in diesem Fall keine Hinweise darauf, dass ein Fremdverschulden für den Tod des Mannes ursächlich sein könnte.

Darüber hinaus ist zwischen diesen beiden Todesfällen keinerlei Zusammenhang erkennbar. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell