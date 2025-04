Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Lagerhalle

Heek (ots)

Tatort: Heek, Siemensstraße; Tatzeit: 25.04.2025, 04.30 Uhr; In eine Lagerhalle eingedrungen sind bislang Unbekannte in Heek. Zu dem Einbruch kam es in der Nacht zu Freitag, gegen 04.30 Uhr. Um in das Gebäude an der Siemensstraße zu gelangen, hatten sich die Täter gewaltsam an einer Wand zu schaffen gemacht. Durch ein Loch in der Fassade gelangten sie in das Innere des Objekts. Die Einbrecher entwendeten Werkzeuge und Akkus im Wert von mehreren tausend Euro. Die gestohlene Beute wurde nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Transporter vom Tatort abtransportiert.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell