POL-BOR: Ahaus - Versicherungsschutz fehlte

Heek (ots) - Tatort: Heek, Siemensstraße; Tatzeit: 25.04.2025, 04.30 Uhr; In eine Lagerhalle eingedrungen sind bislang Unbekannte in Heek. Zu dem Einbruch kam es in der Nacht zu Freitag, gegen 04.30 Uhr. Um in das Gebäude an der Siemensstraße zu gelangen, hatten sich die Täter gewaltsam an einer Wand zu schaffen gemacht. Durch ein Loch in der Fassade gelangten sie in das Innere des Objekts. Die Einbrecher entwendeten ...

mehr