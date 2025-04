Polizei Mettmann

POL-ME: Nachtrag: Entwarnung - Baby bei Verkehrsunfall unverletzt - 2504108

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am heutigen Dienstag (29. April 2025) per Pressemeldung berichtete (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6022289), kam es am Montag (28. April 2025) auf dem Südring zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 42-jährige Mettmannerin schwer verletzt wurde.

--- Aktuelle Folgemeldung ---

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei heute in Erfahrung bringen, dass das bei dem Verkehrsunfall im Auto befindliche Baby bei dem Unfall augenscheinlich mehrere Schutzengel hatte und entgegen erster Befürchtungen doch keinerlei Verletzungen erlitten hat. Das drei Monate alte Mädchen hatte sich ordnungsgemäß gesichert in einer entsprechenden Babyschale auf der Rückbank des Autos befunden und war sicherheitshalber via Rettungshubschrauber zur Kontrolle in ein Krankenhaus geflogen worden.

