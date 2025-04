Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist entblößt sich vor 67-Jähriger - 2504107

Hilden (ots)

In Hilden hat am Montagnachmittag, 28. April 2025, eine 67 Jahre alte Frau einen Exhibitionisten auf resolute Art und Weise in die Flucht geschlagen. Der Mann hatte die Frau zuvor belästigt und sich vor ihr entblößt. Die Polizei ermittelt gegen den Unbekannten und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:50 Uhr hatte sich die Hildenerin im Stadtwald aufgehalten. Als sie sich auf einem der dortigen Waldwege, nahe der Elberfelder Straße unweit des Waldbades auf eine Bank setzte, kam ein ihr unbekannter Mann auf sie zu und entblößte sich in schamverletzender Weise unmittelbar vor ihr.

Resolut schlug die Dame den Mann in die Flucht, der sich daraufhin zu Fuß in Richtung des Parkplatzes des Waldbades entfernte. Anschließend alarmierte sie die Polizei.

Die Beamtinnen und Beamten konnten den flüchtigen Exhibitionisten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung leider nicht mehr antreffen.

Der Mann kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 37 bis 43 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - europäisches Erscheinungsbild - sprach akzentfreies Deutsch - dicke Statur - dunkles volles Haar - langer dunkler Vollbart - bekleidet mit einer Motorradjacke aus Stoff und vermutlich einer Basecap

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu dem Tatgeschehen machen oder hat den Mann zur Tatzeit in dem Waldgebiet oder nach der Tat auf dem Parkplatz beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898 6410, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell