POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet 2504103

Monheim am Rhein / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein---

Am Samstag, 26. April 2025, wurde zwischen 6 Uhr morgens und 10.30 Uhr in Monheim am Rhein ein geparkter Renault Megane an der Dahlemer Straße durch ein unbekanntes Fahrzeug oberhalb des linken Hinterrads beschädigt. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 500 Euro. Die Fahrerin oder der Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die notwendigen Maßnahmen zur Schadensregulierung zu treffen. Zeugen beobachteten einen weißen Transporter mit Saarbrücker Kennzeichen (SB), der möglicherweise in Verbindung mit der Verkehrsunfallflucht steht.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter der Rufnummer 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

---Hilden---

Gegen 16 Uhr am Samstag, 26. April 2025, ereignete sich in Hilden eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Dabei wurde ein 60-jähriger Radfahrer verletzt, der die Richrather Straße in Fahrtrichtung Langenfeld befuhr. Der Fahrer eines auf Höhe der Hausnummer 84 am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporters öffnete unvermittelt die Fahrertür, die gegen den rechten Arm des Radfahrers stieß. Der Hildener erlitt Prellungen und Kratzer. Er stellte den Fahrer des Transporters zur Rede und ließ sich von diesem Namen, Adresse und Telefonnummer geben. Wie sich später herausstellte, waren die Angaben frei erfunden.

Der geschädigte Radfahrer beschreibt den Transporterfahrer wie folgt: Männlich, über 60 Jahre alt, lange graue Haare, zu einem Zopf gebunden.

Die Polizei Hilden sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrer des Transporters machen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden unter Telefon 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

