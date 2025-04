Polizei Mettmann

POL-ME: "Nie Radlos" - Landrat Thomas Hendele übernimmt Schirmherrschaft für Benefiz-Radtour - 2504102

Kreis Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in ihrer Pressemeldung OTS 2411113 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5919610) berichtete, wird der inzwischen pensionierte Polizeihauptkommissar Frank Eigelshofen mit seinem Fahrrad auf eine große Benefiz-Radtour zugunsten des Vereins "Aktion Lichtblicke" starten. Am 1. Juni 2025 bricht der ehemalige Leiter der Wache Wülfrath unter dem Motto "Nie Radlos" auf eine Tour rund um Deutschland auf. Für diese Tour hat nun Landrat Thomas Hendele die Schirmherrschaft übernommen.

49 Etappen, 5.100 Kilometer, die ihn über Selfkant, Sylt, Görlitz und Oberstdorf auf seinem Fahrrad "Blue Marlin" einmal rund um Deutschland führen - Frank Eigelshofen hat sich eine Route vorgenommen, die die bei der Tour de France zurückgelegten Kilometern locker in den Schatten stellt. Doch es geht Frank Eigelshofen bei seiner Deutschland-Tour nicht darum, seinen Körper ans Limit zu bringen - vielmehr verknüpft er seine Aktion mit einem guten Zweck: Er sammelt dabei Spenden für die "Aktion Lichtblicke".

Im Rahmen seiner Vorbereitung auf die Deutschland-Tour hat er bereits mehr als 8.500 Euro an Spenden zusammen. "Ich hoffe jetzt durch den erneuten Presseaufruf natürlich darauf, dass wir noch die 10.000er-Marke knacken", so Frank Eigelshofen.

Unterstützung erhält der ehemalige Polizist bei seinem Vorhaben auch von Landrat Thomas Hendele, der gemeinsam mit Wülfraths Bürgermeister Rainer Ritsche die Schirmherrschaft für die Benefiz-Radtour übernommen hat. "Als ich von Frank Eigelshofens Idee hörte, brauchte ich nicht lange überlegen, um meine Schirmherrschaft zuzusagen. Ich finde es als Dienstherr der Kreispolizeibehörde besonders lobenswert, wenn sich die Kolleginnen und Kollegen auch in ihrer Freizeit und sogar noch nach dem Berufsleben in ihrer Pension sozial engagieren. Und mit dem Verein 'Aktion Lichtblicke' hat sich Frank Eigelshofen eine Einrichtung ausgesucht, die auch ich als äußerst unterstützenswert erachte", sagt der Landrat.

Um noch mehr Spenderinnen und Spender zu finden, rührt der ehemalige Wülfrather Wachleiter daher nun erneut die Werbetrommel, zum Beispiel auf seinem Facebook- oder Instagram-Kanal ("Nie Radlos"). Zudem hält er Interessierte auch über seinen extra dafür geschaffenen Whats-App-Kanal über das Projekt auf dem Laufenden.

Siehe Link: https://whatsapp.com/channel/0029Vaw6oNS8PgsOA6CAea0u

Menschen oder Unternehmen, die Frank Eigelshofen bei seinem Vorhaben unterstützen möchten, können direkt über den Polizeisportverein Mettmann (lichtblicke@psv-mettmann.de) Kontakt mit ihm aufnehmen.

INFO: Der Verein Aktion Lichtblicke

"Aktion Lichtblicke" ist ein eingetragener Verein, der in ganz NRW Kinder, Jugendliche und deren Familien unterstützt, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind. Ins Leben gerufen wurde die Aktion 1998 von den 45 NRW-Lokalradios, dem Rahmenprogramm Radio NRW, den Caritasverbänden der fünf NRW-Bistümer sowie der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe.

Weitere Informationen zur Aktion Lichtblicke e.V. findet man unter www.lichtblicke.de oder bei Facebook unter Aktion Lichtblicke e.V..

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell