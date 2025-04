Polizei Mettmann

POL-ME: Absperrelement in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - 2504100

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

Am Samstagnachmittag, 26. April 2025, wurde in Monheim am Rhein unter anderem ein Absperrelement durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:35 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem eine aufmerksame Zeugin an der Straße Fahnenacker einen Brandausbruch an einem sogenannten Schrankenzaun festgestellt hatte.

Trotz eines schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass sowohl der Schrankenzaun als auch eine angrenzende Leitplanke sowie ein Standfuß eines mobilen Verkehrszeichens durch das Feuer beschädigt wurden.

Die Polizei kann derzeit nicht ausschließen, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell