POL-ME: Wohnmobil entwendet - die Polizei bittet um Hinweise - 2504097

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 27. April 2025, wurde in Monheim am Rhein ein Wohnmobil der Marke Fiat gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Sonntagvormittag, gegen 10 Uhr, stellte ein 58-jähriger Monheimer fest, dass sein fünf Jahre altes Wohnmobil der Marke Fiat Sunlight T 69 L, welches er am Fahrbahnrand der Insterburger Straße unmittelbar an der Einmündung zur Marienburger Straße abgestellt hatte, gestohlen worden war. Er alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem Erfolg.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war das Wohnmobil, an dessen Heck ein Fahrradträger sowie zwei Hundeaufkleber und ein Aufkleber mit der Aufschrift "Pearl" angebracht sind, gegen 3 Uhr noch am Abstellort gesehen worden.

Wie das Wohnmobil gestohlen werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Das Fahrzeug mit Mettmanner Kennzeichen (ME) hat einen geschätzten Wert von 40.000 Euro.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Diebinnen oder Diebe und den Verbleib des gestohlenen Wohnmobils vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht auf Sonntag verdächtigen Personen oder Autos am Tatort beobachtet und kann Angaben zum aktuellen Standort des gesuchten Fiat Sunlight T 69 L machen? Hinweise nimmt die Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell