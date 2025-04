Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Einbrecher auf frischer Tat - 2504096

Erkrath (ots)

Am späten Samstagabend, 26. April 2025, kam es in Erkrath-Hochdahl zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung einen 35-jährigen Tatverdächtigen albanischer Herkunft stellen. Der zweite Täter konnte trotz eines eingesetzten Polizeihubschraubers im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 22:20 Uhr alarmierte eine 49-Jährige die Polizei, nachdem sie durch ein lautes Klirren der Terrassentür ihrer Wohnung an der Straße "Feldhof" aus dem Schlaf gerissen worden war. Einsatzkräfte stellten einen versuchten Einbruchdiebstahl fest und begannen unverzüglich mit einer Fahndung nach den flüchtigen Täterinnen oder Tätern.

Nur kurze Zeit später konnte die Polizei ein Duo an der Straße Thekhaus stellen, als dieses aus einem Waldstück kam, welches unmittelbar an die Tatörtlichkeit grenzt. Die Einsatzkräfte nahmen einen 35-jährigen Tatverdächtigen trotz erheblicher Gegenwehr vorläufig fest. Das von ihm in einem Rucksack mitgeführte Einbruchswerkzeug stellten sie sicher. Die Beamtin und der Beamte wurden im Rahmen der Festnahme verletzt und in einem Krankenhaus ambulant medizinisch versorgt.

Der 35-jährige Albaner, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zur Polizeiwache Hilden gebracht. Da er nach eigenen Angaben zuvor Drogen konsumiert hatte, ordneten die Beamtinnen und Beamten zur weiteren Beweisfindung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an.

Die Fahndung nach dem zweiten Einbrecher, der sich ebenfalls gegen die Festnahme gewehrt hatte und zu Fuß in Richtung Bahnhof fliehen konnte, verlief trotz eines hinzugezogenen Polizeihubschraubers ergebnislos.

Der flüchtige Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 1,80 Meter groß - circa 80 kg - schwarze Haare - Bart - bekleidet mit schwarz-grauer Sportjacke - trug einen schwarzen Rucksack bei sich

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Tatverdächtige wurde nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft aus dem Gewahrsam entlassen und muss sich nun wegen eines versuchten Einbruchdiebstahls sowie wegen eines tätlichen Angriffs verantworten.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu dem versuchten Einbruchdiebstahl in die Wohnung an der Straße "Feldhof" tätigen oder hat den flüchtigen zweiten Tatverdächtigen beobachtet oder kennt sogar dessen aktuellen Aufenthaltsort oder seine Identität? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell