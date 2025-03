Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer alkoholisiert

Lennestadt (ots)

Verkehrsteilnehmern war am Montag (03.03.2025) gegen 19:40 Uhr ein Fahrzeugführer wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Der Autofahrer hatte unter anderem auf der B236 zwischen Altenhundem und Grevenbrück mehrere Fahrzeuge überholt. Polizeibeamte konnten den Mann schließlich in Grevenbrück anhalten und kontrollieren. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass der 37-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Daraufhin brachten die Beamten den Mann zur Entnahme einer Blutprobe in die Polizeiwache Lennestadt. Sie fertigten außerdem eine Strafanzeige und beschlagnahmten den Führerschein des 37-Jährigen.

