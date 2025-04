Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2504094

Hilden / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein---

Am Donnerstag, 24. April 2025, wurde in Monheim am Rhein gegen 15:45 Uhr ein geparkter Skoda Fabia am Holzweg durch ein unbekanntes Fahrzeug am Frontstoßfänger beschädigt. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Fahrerin oder der Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die notwendigen Maßnahmen zur Schadensregulierung zu treffen.

Am Donnerstag, 24. April 2025, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an einem Kreisverkehr an der Heerstraße/Albert-Einstein-Straße/Zaunswinkelstraße. Ein 59-jähriger Fahrer eines Pedelecs gab an, er sei gegen 21:30 Uhr an dem Kreisverkehr mit einem Fahrzeug kollidiert, das sich ohne anzuhalten entfernt habe. Der Monheimer wurde leicht verletzt, am Fahrrad entstand nach Schätzung ein Schaden von 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter der Rufnummer 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

---Hilden---

Gegen 10:30 Uhr am Dienstag, 22. April 2025, ereignete sich in Hilden eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. In der Robert-Gies-Straße wurde ein Toyota Aygo von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Dabei entstand nach vorläufigen polizeilichen Schätzungen ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Der Fahrer des beschädigten Toyota beobachtete einen weißen Kombi mit einer ungefähr 50 bis 55 Jahre alten Frau am Steuer, die auf der Robert-Gies-Straße wendete.

Am Donnerstag, 24. April 2025, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Supermarktparkplatz an der Lortzingstraße in Hilden. Der Fahrer eines schwarzen VW Golf parkte sein Auto gegen 16:40 Uhr auf dem Parkplatz. Als er gegen 16:50 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Seite fest. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Hilden unter Telefon 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

