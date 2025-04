FW-M: Schlafzimmer in Brand (Nymphenburg)

München (ots) - Samstag, 19. April 2025, 23.11 Uhr Baumkirchner Straße Die Feuerwehr ist am Samstagabend zu einem Zimmerbrand alarmiert worden. Ein Bewohner kam mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Ein Zimmerbrand in einem Wohnheim wurde der Feuerwehr um 23.11 Uhr gemeldet. Daraufhin wurde ein Löschzug zur Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort konnte der Einsatzleiter eine Verrauchung im Gebäude ...

