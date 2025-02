PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: PRESSEMELDUNG von Samstag, den 08.02.2025, 10:30 Uhr bis Sonntag, den 09.02.2025, 10:00 Uhr

Hofheim (ots)

Straftaten

Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Tatzeit: Sonntag, 09.02.2025, 00:15 Uhr bis Sonntag, 09.02.2025, 01:28 Uhr Tatort: 65812 Bad Soden am Taunus, Stadtgebiet

Bislang unbekannte Täter beschädigten auf öffentlichen Straßen diverse Wahlplakate verschiedener Parteien. Diese waren im Vorfeld ordnungsgemäß durch Kabelbinder an Laternen oder Zäunen angebracht. Die Plakate konnten zum Teil in einem abgerissenen Zustand auf dem Boden aufgefunden werden. Zudem wurden einige Plakate in mehrere Einzelteile zerteilt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Insgesamt ist an 70 Wahlplakaten Sachschaden entstanden. Es liegen keine Täterbeschreibungen/ Fahndungshinweise vor. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

Ladendiebstahl

Tatzeit: Samstag, 08.02.2025, 18:50 Uhr

Tatort: 65843 Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum

Ein bislang unbekannter Täter entnahm Ware aus einem Bekleidungsgeschäft im Main-Taunus-Zentrum. Hiernach rannte er aus dem Bekleidungsgeschäft raus und wurde von dem Ladendetektiv verfolgt. Die elektronische Diebstahlsicherung am Eingang des Geschäfts hat akustisch ausgelöst. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Der Wert des Stehlgutes ist derzeit nicht bekannt.

Personenbeschreibung:

- ca. 25 Jahre - südländisches Erscheinungsbild - ca. 185 cm groß - schlank - orangene Mütze - dunkle Kleidung - schwarzer Rucksack

Die zuständige Dienststelle in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 9695-0 entgegen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatzeit: Donnerstag, 06.02.2025, 12:00 Uhr bis Samstag, 08.02.2025, 14:00 Uhr Tatort: 65760 Eschborn, Am Stadtpfad

Ein bislang unbekannter Täter gelang durch die Balkontür des Wohnhauses in die Wohnung der Geschädigten. Die Balkontür war nur sporadisch gesichert. Dort entwendet der Täter verschiedene Ordner und Unterlagen der Geschädigten. Im Anschluss entfernt sich der Täter in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung des Täters liegt derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 EUR geschätzt. Der Wert des Stehlgutes ist derzeit unbekannt.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

Diebstahl aus Gartenhütten

Tatzeit: Freitag, 07.02.2025, 14:00 Uhr bis Samstag, 08.02.2025, 10:30 Uhr Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Eddersheimer Straße

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf unterschiedliche Art und Weise Zugang zu mehreren Gartenhäusern einer Kleingartenanlage und entwendeten dabei diverse Gegenstände aus den jeweiligen Gartenhäusern. Eine Beschreibung der Täter liegt derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden an den jeweiligen Gartenhäusern wird auf ca. 4000 EUR geschätzt. Das Stehlgut wird auf ca. 2000EUR geschätzt.

Die zuständige Dienststelle in Flörsheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06145 5476-0 entgegen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Tatzeit: Sonntag, 09.02.2025, 01:16 Uhr

Tatort: 65779 Kelkheim

Ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Wiesbaden führte sein Fahrzeug im Straßenverkehr. Dabei wurde er durch eine Streife der Polizeistation Flörsheim kontrolliert. Während der Kontrolle macht der Fahrzeugführer den Eindruck, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Daraufhin wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer durchgeführt. Weiterhin wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht

Unfallzeit: Mittwoch, 05.02.2025, 18:00 Uhr bis Freitag, 07.02.2025, 14:59 Uhr Unfallort: 65719 Hofheim am Taunus, Hunsrückstraße

Das Fahrzeug (weißer Skoda Oktavia) eines 36-jährigen aus Hofheim stand ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand der Hunsrückstraße in Fahrtrichtung Eifelstraße geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den weißen Skoda hierbei vermeintlich mit seinem Heck. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich, ohne den verkehrsrechtlichen Pflichten nachzukommen, vom Unfallort. Es entstand Sachschaden am Skoda in Höhe von ca. 2000EUR. Ob ein Sachschaden am verursachenden Fahrzeug entstanden ist, ist derzeit unklar.

