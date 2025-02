PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Angriff S-Bahn +++ Schlag mit Glasflasche +++ Bedrohung mit Pfefferspray +++ Trunkenheitsfahrten +++ Unfallflucht

Hofheim (ots)

1. Angriff in der Bahn, S2, Hofheim, Samstag, 08.02.2025, 02:51 Uhr bis 03:10 Uhr

(sb)In der Nacht auf Samstag wurde ein Mann in der S-Bahn von vier Jugendlichen angegriffen und verletzt. Das Opfer war gegen 03:00 Uhr in der S-Bahn 2, aus Richtung Frankfurt, in Richtung Niedernhausen, unterwegs. Die Jugendlichen beschwerten sich nach Aussage des Opfers über dessen Lautstärke. Unvermittelt besprühte ein Täter den Mann mit Pfefferspray und die Gruppe schlug ihn mehrfach, auch auf den Kopf. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Die vier Jugendlichen, wobei es sich um drei männliche und eine weibliche Person handelte, konnte das Opfer nicht näher beschreiben. Sollte Ihnen etwas aufgefallen sein, werden Sie gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt a.M. unter (069 130145-0) oder der Polizeistation Hofheim unter (06192) 2079 - 0 zu melden.

2. Mit Flasche auf den Kopf geschlagen, Hofheim, Casteller Straße, Samstag, 08.02.2025, 04:55 Uhr

(sb)Unbekannte haben am Frühmorgen des Samstags einen Mann angegriffen und mit einer Flasche geschlagen. Der Mann war gegen 04:55 Uhr auf der Casteller Straße in Diedenbergen zu Fuß unterwegs, als er ohne Vorwarnung von hinten attackiert wurde. Die Täter schlugen mit einer Glasflasche auf den Kopf des Geschädigten. Dieser erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter (06192) 2079 - 0 entgegen.

3. Jugendliche mit Pfefferspray bedroht, Hattersheim, Platz der Deutschen Einheit, Freitag, 07.02.2025, 19:05 Uhr

(sb)Zwei junge Mädchen sind am Freitagabend in Hattersheim von einer Frau mit einem Pfefferspray bedroht worden. Die Mädchen liefen über den Platz der Deutschen Einheit, als sie gegen 19:05 Uhr einen Hund erblickten. Als sie darüber sprachen, fühlte sich eine Unbeteiligte angesprochen und griff die beiden Mädchen direkt mit Worten an. Während der Drohungen hielt die Aggressorin ein Pfefferspray in der Hand und sprühte anschließend damit in die Luft. Danach ging sie in Richtung eines Lebensmittelmarktes weg. Die Frau wird als etwa 1,80 m groß und sportlich beschrieben. Sie soll eine graue Jacke und eine schwarze Mütze getragen haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Hofheim unter (06192) 2079-0 zu melden.

4. Trunkenheitsfahrt, Hattersheim, Südring, Freitag, 07.02.2025, 23:25 Uhr

(sb)Polizeibeamte stoppten Freitagnacht in Hattersheim einen alkoholisierten Autofahrer und stellten dessen Führerschein sicher. Der Autofahrer fuhr mit seinem Fahrzeug gegen 23:25 Uhr in eine Verkehrskontrolle im Südring und wurde von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch vernommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Der Fahrer wurde in der Folge zur Blutentnahme auf die Polizeistation Hofheim gebracht. Seinen Führerschein musste der 41-Jährige vorläufig abgeben.

5. Polizei betrunken die Vorfahrt genommen, Hattersheim, Frankfurter Straße, Samstag, 08.02.2025, 02:21 Uhr

(sb)Ein Autofahrer nahm einer Polizeistreife am frühen Samstagmorgen alkoholisiert die Vorfahrt. Die Streife befuhr gegen 02:21 Uhr die Frankfurter Straße, als ein Fahrzeug entgegen der Einbahnstraße fuhr und den Beamten auch die Vorfahrt nahm. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers wurde ein Atemalkoholtest bei ihm durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,87 Promille. Der 57-Jährige wurde auf die Polizeistation Hofheim gebracht und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde vorläufig sichergestellt. Der Mann wurde nach Abschluss der Polizeimaßnahmen entlassen und durfte den Heimweg zu Fuß antreten.

6. Unfallflucht, Bad Soden, Hasselstraße, Freitag, 07.02.2025, 15:05 Uhr - 15:30 Uhr

(sb)Ein bislang Unbekannter hat am Freitag in Bad Soden ein geparktes Auto beschädigt und ist dann geflohen. Die unbekannte Person beschädigte zwischen 15:05 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hasselstraße ein anderes Auto ohne dies zu melden. Nach ersten Erkenntnissen ist der beschädigte blaue BMW 1er vermutlich mit einem Einkaufswagen getroffen und so zerkratzt worden. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht. Sollte Ihnen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen sein, melden Sie sich bitte beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter (06192) 2079-0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell