PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Kiosk +++ Baustellendiebe zugange +++ Elektrogeräte gestohlen +++ Wahlplakate verunstaltet

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Kiosk,

Eschborn, Berliner Straße, Mittwoch, 05.02.2025, 1 Uhr

(ro)In der Nacht auf Mittwoch brachen Diebe in einen Kiosk in Eschborn ein. Dabei hatten sie es auf Zigaretten abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter gegen 1 Uhr eine Tür des Kiosks in der Berliner Straße auf. Sie stahlen eine größere Menge an Zigaretten, mehrere Flaschen Alkohol sowie die Tageseinnahmen aus der Kasse, bevor sie sich aus dem Staub machten. Vermutlich handelte es sich bei den Einbrechern um drei Männer. Eine der Personen trug eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, graue Jeans und schwarze Sneaker. Eine zweite Person war korpulent und mit einem schwarz-grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose sowie Turnschuhen bekleidet. Der Dritte trug eine schwarze Kapuzenjacke und schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle. Das Trio verursachte einen Sachschaden von über 1.000 Euro, der Wert der entwendeten Zigaretten muss noch ermittelt werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073 - 0 mitzuteilen.

2. Baustellendiebe zugange,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Dienstag, 04.02.2025, 18.30 Uhr bis Mittwoch, 05.02.2025, 9 Uhr

(ro)In Sulzbach waren zwischen Dienstag und Mittwoch Baustellendiebe zugange. Zwischen 18.30 Uhr und 9 Uhr verschafften sich die Diebe auf bislang unbekanntem Weg Zutritt zu einem Rohbau im Bereich des Main-Taunus-Zentrums. Sie nahmen mehrere Baustellengerätschaften im Wert von rund 1.400 Euro an sich und flüchteten mit dieser Beute unerkannt. Die Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Elektrogeräte gestohlen,

Eschborn, Niederhöchstadt, Kronberger Straße, Mittwoch, 05.02.2025, 18.25 Uhr

(ro)Diebe hatten es am Mittwoch im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt auf Elektrogeräte abgesehen. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 18.25 Uhr, dass zwei fremde Männer soeben mehrere Haushaltsgeräte vom Hof einer Firma in der Kronberger Straße eingeladen hätten und mit einem blauen Transporter in Richtung Ortskern weggefahren seien. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass gebrauchte Elektrogeräte im Wert von mehreren Hundert Euro, die im Hof der Firma abgestellt waren, entwendet worden waren. Die eingesetzten Streifen konnten die Männer sowie den Transporter nicht mehr ausfindig machen. Bei einem Täter soll es sich um einen etwa 40 bis 50 Jahren alten, ca. 1,60 Meter großen Mann mit südländischem Erscheinungsbild handeln. Er hatte schwarze Haare und eine kräftige Statur. Sein Komplize wurde als osteuropäisch aussehend, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und ca. 50 Jahre alt beschrieben. Er hatte schwarze Haare, einen grauen Bart und trug eine Mütze. Sollten Sie Hinweise zum Fahrzeug oder den Personen geben können, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 9695-0 mit der Polizeistation Eschborn in Verbindung.

4. Wahlplakate verunstaltet,

Hochheim, Königsberger Ring, Sonntag, 02.02.2025, 12 Uhr bis 20.20 Uhr

(ro)Am Sonntag haben Unbekannte zwei Wahlplakate am Königsberger Ring in Hochheim verunstaltet. Die Täter haben zwischen 12 Uhr und 20.20 Uhr einen mit einem Schriftzug versehenen gelben Aufkleber so auf den beiden Plakaten angebracht, dass dieser sich nicht mehr entfernen ließ. Hinweise in dieser Sache nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell