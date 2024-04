POL-PDPS: Nünschweiler- Verkehrsgefährdung auf der A8

Zweibrücken (ots) - Der Geschädigte parkte sein PKW Peugeot, am 09.04. gegen 21:30 Uhr, in der Fruchtschuppenstraße in Zweibrücken in einer Parkbucht. Als er am darauffolgenden Tag gegen 05:10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war die rechte Fahrzeugfront stark beschädigt und an der rechten vorderen Felge konnten mehrere frische Kratzer festgestellt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Der ...

